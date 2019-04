Motto-Chef: "Mühsam sind immer nur die Möchtegerns“

Noch ein Wort zum Thema bewusste Ernährung: Muss man auch das mittlerweile immer mitdenken? Ist eine vegetarische oder vegane Variante heutzutage immer dabei? Gschmeidler: Ja. Vor zehn Jahren waren die Vegetarier das, was heute die Veganer sind. Mittlerweile entwickelt man immer eine vegetarisch/vegane Alternative, auch wenn nur ein geringer Prozentsatz der Gäste Veganer sind. Die Rücksichtnahme auf unterschiedliche Bedürfnisse hat stark zugenommen.

Herr Schlacher, Sie sind seit 36 Jahren in der Gastronomie, 32 davon selbstständig. Derzeit sind zwei Hotels in Planung. Sie bleiben hungrig nach Herausforderungen? Schlacher: Mir macht das immer noch Spaß. Auch, weil ich immer Neues entwickeln darf. Ich verbringe heute mehr Zeit im Büro als bei den Gästen. Aber dreimal in der Woche bin ich abends im Lokal und helfe mit. Sie servieren? Schlacher: Ich spiele Mädchen für alles. Ich mag das, ich bin immer gerne arbeiten gegangen.

Sonst würden Sie das nicht mehr machen?

Schlacher: Nein. Mir wurde etwa angeboten, am Flughafen ein Lokal zu betreiben. Ich habe abgelehnt. Ich würde nie ein Gastronomie-Projekt verfolgen, das ein internationales Massenkonzept ist. Da gibt es tolle Sachen, aber nicht für mich, ich muss immer mit dem Herzen dabei sein.

Wie stehen Sie zu Haute Cuisine? Jetzt hat ein Wiener Lokal ja einen dritten Stern bekommen.

Schlacher: Die Haute Cuisine hat ihre Berechtigung, die Frage ist aber, wie sie wirtschaftlich überlebt. Mich interessieren nur die wirklichen Top-Lokale wie das Noma in Kopenhagen. Aber mein Leben wäre das nicht. Mir ist wichtig, dass die Leute Spaß haben. Ich will nicht in ein Restaurant gehen, wo ich leise reden muss. Ich will einfach gemütlich wo sitzen, mit guter Qualität und wo auch was auf dem Teller ist.

Ursprünglich haben Sie Elektromechaniker gelernt. Wie hat es Sie in die Gastronomie verschlagen? Schlacher: Ich habe eine Elektromechaniker-Lehre gemacht, um aus der Steiermark in die weite Welt zu kommen. Aber ich habe es gehasst. Ich bin in Knittelfeld beim Österreich-Ring aufgewachsen. Da gab es ein Restaurant, wo ich schon mit 13 Schnitzel serviert habe. Das hat mir damals schon Spaß gemacht. Gastronomie ist meine Berufung.