Luxus statt Leiner: Das kommt auf die Mariahilfer Straße zu

Die Zukunft der Leiner-Niederlassung auf der Mariahilfer Straße 18 wird immer klarer: Wie nun bekannt wurde, wird die Signa-Gruppe von René Benko die Möbelhaus-Zentrale bis 2023 in ein Luxus-Kaufhaus umbauen. Doch was bedeutet das konkret? Und was heißt das für die traditionsreiche Einkaufsstraße?

Der KURIER beantwortet die vier wichtigsten Fragen dazu.

1. Was wird das Luxus-Kaufhaus anbieten?

Vorbild für den 24.000 Quadratmeter großen Shoppingtempel sind laut Signa zwei geschichtsträchtige Warenhäuser, die das Unternehmen in Deutschland betreibt: das KaDeWe in Berlin und das Alsterhaus in Hamburg.