Bürgerinitiative kämpft gegen Verbauung von Wien-Heiligenstadt

Freiraum erhalten und den alten Ortskern schützen: Das ist das Ziel der Bürgerinitiative „Rettet Heiligenstadt“. Auf den Plan gerufen hat sie eine neue Flächenwidmung, die aktuell für das Areal rund um die Volksschule in der Grinzinger Straße und das frühere, leer stehende Fernmeldeamt vis-à-vis in Arbeit ist.

Sie ermögliche eine „massive Verbauung“, kritisiert die Initiative in einer Petition an den Gemeinderat. Der Grund für die Umwidmung: Die Stadt will die Volksschule vergrößern. Neun weitere Klassen sollen in einem zusätzlichen Gebäude neben der Schule Platz finden.

Bevor es gebaut werden kann, muss der Bereich aber umgewidmet werden: von Grünland mit einem Sportplatz und Freiflächen in ein Wohngebiet mit Bauhöhen bis 10,5 Meter.