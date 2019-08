Schulwegsicherheit Wien: Was von den Versprechen der Stadt bleibt

Zweitens hat die Stadt zugesagt, vor Schulen Tempo-30-Zonen und Fahrverbote zu forcieren. Aus der Pannaschgasse in Margareten werden Autos künftig ausgesperrt: geplant ist ein dauerhaftes Fahrverbot. Dadurch fallen alle Parkplätze in der Straße weg.

Bereits länger bekannt ist, dass es für Autos auch in der Gilgegasse am Alsergrund, in der Deckergasse in Meidling und in der Fuchsröhrengasse in Simmering eng wird. Sie werden zu sogenannten Schulstraßen. Das heißt: Sie werden eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn für Kraftfahrzeuge gesperrt (diese Regelung gilt bereits ab 2. September).