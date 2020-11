Neues Fotobuch: Streifzug durch das nächtliche Lockdown-Wien

Neben den Orten des Terrors im Bermuda Dreieck, findet man in seinem Buch Bilder vom Stephansplatz, vom Schloss Schönbrunn, vom Graben, vom Kohlmarkt und von der Kärntner Straße. "Wien bei Nacht – zwischen Lockdown und Terror" kann um 49,90 Euro auf wienerlockdown.at bestellt werden.

Noch mehr Fotobücher

Nicht nur Mautner-Markhof hatte die Idee, jetzt ein Buch über Wien zu veröffentlichen.

Wien bei Neni

Ihm zuvor gekommen ist etwa Nuriel Molcho, der älteste Sohn der Neni-Dynastie. In einem Kochbuch zeigt er mit seiner Mutter Haya Molcho Wien aus den schönsten Blickwinkeln - gemeinsam mit Geschichten und Rezepten aus der Hauptstadt.

Info: "Wien bei Neni.Food.People.Stories" (Brandstätter Verlag, 35 Euro)

Die Flüsse Wiens

200 Gewässer gibt es in Wien, 85 fließende und 115 stehende. Die Recherche für das Buch von Autor Georg Auenhammer und von Fotograf Gerhard Trumler führte sie zu den kleinsten Quellen und verborgensten Bächen. In dem Bildband kann man in die Wasserwelt Wiens eintauchen.

Info: "Die Flüsse Wiens" (Verlag Bibliothek der Provinz, 48 Euro)

Wiener Geister-Plätze

Auf 130 Fotos dokumentieren auch die Autoren Marcello La Speranza und Lukas Arnold bekannte Wiener Plätze und Straßen, die der erste Lockdown im Frühling praktisch leer gefegt hat. Sie zeigen den Prater, die Bundesgärten und andere Geister-Plätze.

Info: "Wien während des Lockdown - zwischen Bangen und Hoffen" (Sutton Verlag, 20 Euro)