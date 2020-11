Fotoprojekt: So Vintage ist Wien

Ein Vorgeschmack auf den Band ist bereits auf Kochs Website zu sehen. Zum Beispiel das Grand Café am Alsergrund mit seinem charakteristischen Mid-Century-Tresen. Oder das ehemalige See-Restaurant am Irissee im Donaupark, das unter anderem wegen seiner einzigartigen Fensterkonstruktionen als Sixties-Denkmal gilt. Oder die zeittypischen Umkleidekabinen im Bundesbad Alte Donau.

Alle Objekte werden so fotografiert, dass weder Menschen noch Hinweise auf das Aufnahmejahr auf den Bildern zu sehen sind. „Wir wollen vermeiden, dass man etwa durch ein geparktes Auto darauf schließen kann, in welcher Epoche das Foto entstand“, sagt Koch. „Der Betrachter soll sich vorstellen können, wie es dort früher einmal war.“

Der Lockdown kommt Koch und Doleschal dabei entgegen: Kinos und Lokale sind derzeit ohnehin leer.

"Wie in den Fifties"

Sie hoffen, mit ihrem Aufruf besondere Schmankerl zu entdecken. „Ein nicht zugängliches Direktorenzimmer oder so etwas in der Art wäre toll“, sagt Koch. Die Idee zu dem Projekt kam ihm, als er auf der Suche nach etwas anderem war: nach einem alten Schriftzug. Typografie aus vergangenem Zeiten hat es Koch nämlich auch angetan.

Auf einen Tipp hin fuhr er nach Strebersdorf, um dort einen Schriftzug zu begutachten. Als er an der Endstation der Linie 26 ausstieg und dort all die Mid-Century-Wohnhäuser sah, dachte er: „Wahnsinn, das ist hier wie in den Fitfties.“ Diese Erkenntnis war die Initialzündung.

Wien sei gemeinhin für Jugendstil und die Architektur des Roten Wien sowie der Gründerzeit bekannt, sagt Koch. Dabei hätten Mid-Century-Architektur und -Design genauso ihre Spuren hinterlassen.

Etwa in Form von Mosaiken auf Fassaden. Oder in Gestalt von in Blockbauweise errichteten Gemeindebauten. „Wenn man einmal beginnt, die 50er- und 60er- in der Stadt zu erkennen, dann geht das nicht mehr weg“, so Koch.