Die Josefstadt: Heimat der Künstler und Elitären

Es gibt Plätze in der Josefstadt, die fühlen sich an, als wäre man in einem kleinen italienischen Ort – und nicht mitten in Wien. Steht man in der Maria-Treu-Gasse und blickt auf die gleichnamige Barockkirche, zur Linken das Café der Provinz – befindet man sich an so einem Platz. „Das ist einer meiner Lieblingsplätze der Stadt. Und gleichzeitig auch einer der ältesten Wiens. Hier fühlt man sich mit der Stadt verbunden“, sagt Jonathan Irons.