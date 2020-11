Terror: Jugendliche entgingen Anschlag in Ruprechtskirche

Mehrere Jugendliche in der Ruprechtskirche entgingen offenbar laut KURIER-Informationen dem Anschlag am 2. November in Wien. Sie waren in der Kirche, um einen Livestream für Gläubige aufzunehmen, die im Lockdown zu Hause sind. Der Attentäter scheiterte aber vermutlich an der Zeitsperre der Tür.

Die Ruprechtskirche bestätigte dem KURIER, dass es ab 19:30 Uhr eine entsprechende Veranstaltung gegeben hat. Damit ist nun einen Tag später geklärt, warum aktuell Kirchen verstärkt unter Bewachung stehen.