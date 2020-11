Terror: Streit hinter den Kulissen statt Transparenz

Die Polizei wird nun in nächster Zeit öffentliche Plätze und Kirchen verstärkt überwachen, sowohl verdeckt als auch sichtbar in Uniform. Die Cobra soll speziell an Feiertagen und kritischen Jahrestagen, wie etwa am 11. September (Anschlag World Trade Center), bundesweit auftreten.

Ein Zwischenbericht der Untersuchungskommission nach dem Terroranschlag (über mögliche Ermittlungspannen im Vorfeld) soll nach vier Wochen vorliegen, der Endbericht in ambitionierten acht Wochen.

