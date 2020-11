Ruprechtskirche: Terrorziel wurde wochenlang verheimlicht

Dass der Attentäter an der Tür gescheitert war, hatte der KURIER wenige Tage nach dem Anschlag berichtet. Auch damals war den Ermittlern und der Justiz bekannt, dass die Ruprechtskirche ein mögliches Ziel gewesen ist. Rund ein Dutzend der Jugendlichen sind dazu einvernommen worden.

Doch auch in diesem Fall war von der nach dem Anschlag versprochenen Transparenz nichts zu bemerken. Nachdem Innenminister Karl Nehammer am Donnerstag eine verstärkte Bewachung der Kirchen angekündigt hat und in der Folge massive Kritik der Opposition einstecken musste, sickerten diese Ermittlungsergebnisse nun doch an die Öffentlichkeit.