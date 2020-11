Der Christbaum am Wiener Rathausplatz leuchtet nun

Der Christbaum am Wiener Rathausplatz erstrahlt nun in weihnachtlichem Glanz. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) schalteten am Samstag die Beleuchtung ein. Der Baum stammt heuer aus dem Mühlviertel. Coronabedingt gab es keinen großen Festakt. Die "Illuminierung" wurde in sehr kleinem Rahmen vorgenommen.

Das Ereignis gehört zur vorweihnachtlichen Tradition in der Bundeshauptstadt, es stellt üblicherweise auch die offizielle Eröffnung des Christkindlmarktes am Rathausplatz dar. Der Besucherandrang ist darum meist entsprechend groß.