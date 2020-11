Schön oder schirch? Die Sache mit dem Christbaum

Die Sache mit dem Christbaum in New York ist der Sache mit dem Christbaum in Wien sehr ähnlich. Um nicht zu sagen: komplett gleich.

Da wie dort rümpft man ob der angeblich nicht ansehnlichen Staude die Nase, da wie dort versucht man, die Stadtbevölkerung aufzuklären, dass der Transport eines so großen Baumes nun einmal nicht ohne kleinere Wehwehchen vonstattengehen kann.

Der Baum vor dem Wiener Rathaus kommt heuer – wie berichtet – aus dem kleinen Örtchen Klaffer am Hochficht in Oberösterreich. 235 Kilometer von Wien entfernt. Die Fichte vor dem Rockefeller Center in New York kommt aus dem Hinterland von Oneonta, 200 Meilen von New York City entfernt.