Wiener Rathausplatz: Schönheitskur für den Christbaum

Der Baum jedenfalls wird jetzt einer Schönheitskur unterzogen. Die Stadtgärtner der MA 42 sind seit Freitag damit beschäftigt, den unteren Teil des Stammes mit zusätzlichen Ästen aufzuhübschen. Die Äste stammen zu einem großen Teil vom Baum selbst.

Reichen dessen Äste nicht aus, um den Stamm zu verschönern, nehmen die Förster sogar noch Äste von den Nachbarbäumen aus dem Wald mit, aus dem der Baum stammt.

Seit Freitag bohren die Stadtgärtner nun zusätzliche Löcher in den Stamm und schrauben diese Äste an. Dafür werden sie sogar von einem Kran in die Höhe gehievt. Und Januskovecz kann beruhigen: „So viel müssen wir da gar nicht machen“, sagt er.