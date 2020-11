18 steirische Meter: Weihnachtsbaum in Schönbrunn aufgestellt

Zwischen Coronavirus, Lockdown und Terroranschlag ist es ein wohltuender Hauch von Normalität: Am Mittwoch ist im Ehrenhof des Schlosses Schönbrunn der Christbaum aufgestellt worden. An dem Termin wurde bewusst festgehalten, um „ein Zeichen des Friedens und des Miteinanders“ zu setzen.

Verschoben wurde hingegen das Aufstellen des Baumes am Rathausplatz. Dies hätte am Dienstag, einen Tag nach dem Anschlag, stattfinden sollen.

Baum am Rathaus folgt am Donnerstag

Es wurde aber rasch ein neuer Termin gefunden. Heute, Donnerstag, wird er aufgestellt – und das in prominentem Beisein. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird den Aufstell-Vorgang an Ort und Stelle verfolgen. Der Christbaum am Rathausplatz kommt aus der Mühlviertler Gemeinde Klaffer am Hochficht in Oberösterreich. Konkret stammt die mehr als 200 Jahre alte und 33 Meter hohe Fichte aus dem Revier Holzschlag des Prämonstratenser-Chorherrenstifts Schlägl.