Adventmärkte bleiben zu: Der Punsch hat vorerst Pause

In Salzburg sieht Wolfgang Haider, Obmann des Vereins Salzburger Christkindlmarkt, schwarz für die heurige Veranstaltung. „Wie sollen wir in einer Lockdown-Phase solche Märkte vorbereiten“, fragt Haider. Denn um die Infrastruktur in Salzburg zu errichten, brauche es zwischen 14 und 18 Tage und es werden rund 500.000 Euro investiert. Ohne sicher sein zu können, ob der Markt stattfinden darf. „Wenn dann nicht aufgesperrt werden darf, treiben wir die Mitarbeiter in den Ruin“, meint Haider. Weihnachtsmärkte seien professionell organisiert und brauchen Vorlaufzeit, außerdem bringen sie Frequenz in die Innenstädte, sagt Haider. Für viele Unternehmer gehe es um die Existenz, nicht nur um die weihnachtliche Stimmung.