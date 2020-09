Nobelpreisträger empfehlen "Advent-Quarantäne"

Duflo und Banerjee schlagen vor, von 1. bis 20. Dezember in Quarantäne zu gehen. Dies würde Weihnachten im Kreise der Familie garantieren. Familientreffen seien der Ursprung vieler Infektionen, außerdem würden ab Oktober aufgrund der kälteren Jahreszeit ohnehin viele Treffen wieder zuhause stattfinden. Die besonders gefährdete Gruppe, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, könnten von ihren Kindern und Enkelkindern infiziert werden, was zu einer katastrophalen Verschlechterung und Todesfällen nach Weihnachten führen könne. Diese Situation könne mit einem Lockdown in ganz Frankreich in der Adventszeit vermieden werden. Das Bildungssystem wäre davon nur gering betroffen, schreiben die Autoren. In den letzten zwei Wochen vor den Ferien wäre auch "Homeschooling" möglich.

Frankreich verzeichnet seit Tagen wieder einen enormen Anstieg an Neuinfektionen. Lokal werden wieder strengere Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel in Marseille, wo Bars und Restaurants seit Samstag schließen mussten und die Bevölkerung aus Angst vor wirtschaftlichen Einbußen dagegen demonstrierte. Premierminister Jean Castex warnte bereits, dass man ohne Maßnahmen wieder in einer "Situation ähnlich dem Frühjahr" landen könnte.