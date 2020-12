Fotoprojekt: Die Zeugen des Lockdown in der Alserbachstraße

Es ist der 25. Februar 2020, als in Österreich die ersten Corona-Fälle gemeldet werden. Die Folgen: Ausgangsbeschränkungen, ein Wirtschaftseinbruch und eine sogenannte "neue Normalität". Die Wienerinnen und Wiener müssen in ihren Wohnungen ausharren. Ähnliche Zustände, wie jetzt im zweiten Lockdown also.

Die Wiener Fotografin Wynn Florante erkannte diese schwierige Situation und die Krise als eine Chance. Sie verlor 90 Prozent ihrer Aufträge, aber wollte daran nicht verzweifeln. So porträtierte sie Wienerinnen und Wiener auf ihren Fensterbänken - egal ob Familien, Singles, Wohngemeinschaften und egal ob jung oder alt.

Florante ging durch Wiens Straßen -mit ihrer Kamera in der einen und einem kleinen Hocker in der anderen Hand - und fotografierte die Menschen. 23 davon fragte sie auch nach ihren Erfahrungen und nach dem, was sie während des Lockdown gelernt haben.

"Ziele neu definieren"

Unter ihnen sind zum Beispiel der Wiener Stand-up Comedian Walid A., die Sängerin Samira D. oder der Künstler Aldo G.