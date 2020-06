Wien in Vorher-Nachher-Bildern: Wie das Virus die Stadt lähmte

So wurden auf der Höhe des nicht weit von Schönbrunn gelegenen Westbahnhofs in Kalenderwoche 10 (2. bis 6. März) noch rund 76.000 Autos gezählt. Nach dem Lockdown in Kalenderwoche 12 (16. bis 20. März) fiel die Zahl auf 48.000 Autos. Und nach den ersten Lockerungen - kleinere Geschäfte und Baumärkte öffneten - passierten den Westbahnhof in Kalenderwoche 16 (14. bis 17. April) wieder zirka 58.000 Autos.

Ein Bilder-Vergleich mithilfe von Google Earth zwischen Anfang März und Anfang April 2020 ist leider nicht möglich, weil die Partner von Google Earth nur in größeren Zeitabständen Wien-Aufnahmen liefern.

Rathausplatz verwaist

Am 9. April 2019 war die größte Sorge am Wiener Rathausplatz noch, dass es regnen könnte. 13 bis 21 Grad in Wien, der ORF nannte das Wetter "launisch". Auf dem Rathausplatz liefen, wie man unten sieht, die Vorbereitungen für den "Steiermark-Frühling", der dann von 11. bis 14. April über die Bühne ging.

Heuer hingegen musste der "Steiermark-Frühling" wie auch die 1.-Mai-Feier auf dem Rathausplatz ausfallen.