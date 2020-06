Vorher-Nachher-Bilder: Wo der Mensch dem Virus trotzt

Besonders schwer hat das Coronavirus Mailand getroffen, die Hauptstadt der italienischen Region Lombardei. Rund 16.000 Menschen sind in der Region an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, in etwa so viele wie in allen anderen Gebieten Italiens zusammen.

Die zwei Fotos zeigen die im 19. Jahrhundert erbaute Einkaufspassage Galleria Vittorio Emanuele II am 9. März - einen Tag nach Verkündung des Lockdowns - und am 18. Mai, nachdem sich die Italiener in ihrer Heimatregion nun wieder ohne Einschränkungen bewegen dürfen.