Schlangen vor Punschständen: Polizei kündigt Streifen und Strafen an

Nachdem es am Wochenende vor diversen Lokalen, die einen Abholservice oder Punsch anbieten, zu Wartenschlangen gekommen war, kündigt die Wiener Landespolizeidirektion am Montag mehr Kontrollen und Strafen nach den Covid-19-Verordnungen an.

Polizeipräsident Gerhard Pürstl appelliert außerdem an die Bevölkerung, bei der Abholung von Getränken und Speisen Mindestabstände einzuhalten und einen Mund-Nasenschutz zu tragen.