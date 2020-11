Darf man während des Lockdowns verreisen?

Das Wetter ist schlecht. Geschäfte und Restaurants haben geschlossen. Kultur und Veranstaltungen fallen ebenso flach. Sicher erwischen sich viele in der jetzigen Situation immer öfter bei dem Gedanken, das alles viel lieber in wärmeren Gefilden aussitzen zu wollen. Zum Beispiel auf den Kanaren, die sind derzeit ein beliebtes Ziel.

Doch sind Reisen ins Ausland während der geltenden Ausgangsbeschränkungen eigentlich erlaubt?

Gleich vorneweg: Zu beruflichen Zwecken oder um enge Familienangehörige sowie Partner zu besuchen, darf man - sei es per Auto, Zug oder Flugzeug - das Land verlassen. Dabei sind natürlich immer die geltenen Einreisebestimmungen, wie Test- oder Quarantäneverpflichtungen, der jeweiligen Länder zu beachten. Ob die Ausgangsbeschränkungen aber einen klassischen Urlaub zulassen, ist umstritten.

Streitpunkt Hotel

Das Gesundheitsministerium ist der Ansicht, dass das derzeit nicht zulässig ist. Schließlich gelten Ausgangsbeschränkungen. Diese dürfen für die körperliche und psychische Erholung gebrochen werden. Spazieren oder Radfahren in einem Nachbarland sei laut dem Ministerium daher erlaubt. Ein Urlaub mit Hotelübernachtung zähle aber nicht dazu, heißt es auf der Webseite des Sozialministeriums.

Ist eine Urlaubsreise also verboten?

In der in der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung ist das so jedenfalls nicht zu lesen. Und dass ein Urlaub der Erholung dient, stellt wohl auch niemand in Frage. Dass man sich vom Wohnort zu diesem Zweck auch weiter entfernen darf, das bestätigt auch das Sozialministerium.

Ob man also auf dem Weg ins Ausland oder zum Flughafen gestraft werden kann, weil man ohne eines erlaubten Grundes draußen ist, ist fraglich.