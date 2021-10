Neuer Anlauf für den Umbau der Argentinierstraße

1 Kilometer

ist die Argentinierstraße lang. Sie ist eine wichtige Verbindung zwischen Gürtel und Karlsplatz. Ihr Name soll an die Hilfe Argentiniens nach dem Ersten Weltkrieg in Form einer Spende von 5 Millionen Euro erinnern

5.000 Radfahrer

sind an Spitzentagen in der Argentinierstraße unterwegs. Im Durchschnitt werden auf der Strecke pro Tag 2.617 Radler gezählt. Der Radverkehr boomt dort: Laut der städtischen Mobilitätsagentur hat er sich seit dem Jahr 2010 verdoppelt. Der Radweg ist stellenweise nur 1,5 Meter breit