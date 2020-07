Neue Wohnstraße und "Coole Straße": 20. Bezirk lässt Anrainer abstimmen

"Ich habe zusammen mit den Expertinnen und Experten der magistratischen Dienststellen machbare Maßnahmen für die Othmargasse ausgewählt", schreibt er in der Einladung zur Befragung.

"Ich möchte nicht verhehlen, dass Maßnahmen, die wir in einer Straße setzen, auch Auswirkungen auf andere Straßen haben können. Es kann sein, dass die Verkehrsberuhigung in der einen Gasse zu einem Anstieg des Verkehrsaufkommens an einer anderen Stelle führt", heißt es darin weiter.

Pflanztröge und Sprühnebel

In der Heinzelmanngasse geht es auch um Verkehrsberuhigung, aber noch mehr um Begrünung. Im Abschnitt von der Wallensteinstraße bis zur Jägerstraße könnten in der Parkspur Sträucher und Stauden gepflanzt werden. Und im Teil von der Jägerstraße bis zur Petraschgasse könnte eine dauerhafte "Coole Straße" entstehen.

Zur Erinnerung: "Coole Straßen" sind ein Projekt der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. Dabei handelt es sich um Straßen in besonders heißen Vierteln, die mit Bänken, Rollrasen und Sprühnebelduschen ausgestattet werden. "Coole Straßen" gibt es als temporäre und als dauerhafte Variante.

Erstere geht mit Halte-, Park und Fahrverboten für Autos einher. Letztere mit anderen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung - zum Beispiel (wie in der "Coolen Straße" Goldschlagstraße im 14. Bezirk) mit einer Wohnstraße.