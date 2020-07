Fixe "Coole Straße" und temporärer Wasserspielplatz für Penzing

Die Bewohner und Bewohnerinnen des 14. Bezirks werden bald zwei neue Orte haben, wo sie sich an heißen Sommertagen abkühlen können.

Einer davon ist die Goldschlagstraße. Sie wird seit Montag von der Matznergasse bis zur Missindorfstraße in eine sogenannte "Coole Straße Plus" umgebaut.

Das heißt: In dem Abschnitt werden ein Wasserspiel, ein Wasserlauf und fünf Sprühnebelanlagen installiert. Zusätzlich werden neun Bäume gepflanzt, manche Häuserfassaden in dem Straßenabschnitt werden begrünt. Dazu kommen Bänke mit Tischen.

Schritttempo für Autos

All das soll Anrainern die Möglichkeit geben, sich an heißen Tagen in der Nähe ihrer Wohnung abzukühlen. Die Arbeiten dafür haben am Montag begonnen.