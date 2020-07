Baustart für coole Straße in Floridsdorf

Brunnen, Fontänen und ein Wasserspiel

Neben dem Grünen spielt auch das Wasser bei der Neugestaltung der Straße eine zentrale Rolle. Neben einem behindertengerechten Wassertisch in unmittelbarer Nähe des Geriatriezentrums werden auch zwei Trinkbrunnen, ein Wasserfontänen-Feld und ein Wasserspiel entlang der Allee errichtet.

Wasserleitungen, die im Zuge der Bauarbeiten neu verlegt werden, werden in Zukunft auch der Bewässerung der Baumreihen in der Straße dienen. Die Bäume stehen in der Franklinstraße dicht aneinander und beschatten sie bereits angenehm. Doch die "coole Franklinstraße" sein ein deutliches Upgrade.

"Die baulichen Maßnahmen, die nun hier gesetzt werden, gehen weit über die erforderliche Generalsanierung hinaus und werden die schon bestandene Aufenthaltsqualität in dieser Bildungsmeile erlebbar erhöhen", betont Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ).

Birgit Hebein nimmt die schwere Spitzhacke in die Hand und beginnt Asphaltreste vom Gehsteig zu schlagen. "Endlich sind wir mit den coolen Straßen in einem der Außenbezirke angekommen. Der Standort hier ist perfekt für eine dauerhafte coole Straße", sagt die Vizebürgermeisterin.