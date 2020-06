Donaubrücke wird saniert: S-Bahn-Strecke im Juli gesperrt

Zu einer fast zweiwöchigen Sperre kommt es von 5. bis 18. Juli auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und dem Praterstern. Grund dafür sind Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten. Herzstück der Maßnahmen ist die Sanierung der Donaubrücke.

Im Zuge der Bauarbeiten tauschen die ÖBB die Brückenhölzer der S-Bahn-Donaubrücke, führen Vermessungsarbeiten durch und erneuern den Korrosionsschutz. Während der Sperre zwischen Floridsdorf und Praterstern – von Sonntag, 05. Juli, 02:30 Uhr, bis Samstag, 18. Juli 2020, 3 Uhr – wird ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen eingerichtet. Wichtig: Der Mittransport von Fahrrädern ist in den Schienenersatzverkehrsbussen nicht möglich.

Die Regionalzüge werden über Stadlau nach Meidling umgeleitet – wobei in Matzleinsdorf nicht gehalten wird. Die Fahrscheine der ÖBB gelten in dieser Zeit auch auf Streckenabschnitten der Wiener Linien: In der U1 zwischen Leopoldau und Praterstern, in der U2 zwischen Stadlau und Praterstern, in der U3 zwischen Simmering und Wien Mitte, in der U6 zwischen Floridsdorf und Meidling sowie auf der Straßenbahnlinie 32 zwischen Brünnerstraße und Engelsplatz.