Anrainer demonstrieren am Hannovermarkt gegen Verkehrschaos

Autofahrer, die auf der Suche nach einem Parkplatz den Markt umkreisen. Hupkonzerte. Zugeparkte Radstreifen. Die Verkehrssituation rund um den Hannovermarkt in der Brigittenau hat sich - besonders an Samstagen - alles andere als beruhigt. Und so geht es auch der Diskussion rund um eine Fußgängerzone in dem Grätzel.

Bereits seit 2013 fordern Anrainer, dass die Straßen rund um den Markt verkehrsberuhigt werden. Im Herbst des Vorjahres wandte sich die Bürgerinitiative "20er*innen" mit dem Wunsch nach einer Fußgängerzone an der Kreuzung von Hannovergasse und Othmargasse an den Bezirk.