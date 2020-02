Nach Personal-Engpass: Häuserl am Roan sperrt wieder auf

Seit 15. Jänner ist das Ausflugslokal Häuserl am Roan an der Höhenstraße in Döbling geschlossen. Der Grund: Personalmangel - wie auf einem Schild am Eingang zu lesen ist. „Unsere drei Köche sind zeitgleich zurück in die Slowakei gegangen“, sagt Chefin Erika Mayer im Gespräch mit dem KURIER. Hintergrund: Die Männer wollten mehr Zeit mit ihren Familien verbringen.

Da sich diese Entscheidung bereits abgezeichnet hatte, hat Mayer schon vor drei Jahren begonnen, Nachfolger zu suchen - lange erfolglos: „Es gibt einfach zu wenige Köche.“ Mit verantwortlich dafür sei die schlechte Bezahlung. Wie man die ändern könnte? "Die Lohnnebenkosten sind zu hoch", sagt Mayer.

Neue Ruhetage

Die gute Nachricht: Nun hat Mayer zumindest zwei Köche gefunden. Am 24. Februar starten sie einen fünftägigen Probebetrieb. Ab 2. März hat das Lokal regulär geöffnet. Stammgäste müssen sich an neue Ruhetage gewöhnen: Anstelle von Donnerstag und Freitag macht das Lokal künftig am Mittwoch und Donnerstag Pause.

Und: Sonntags können Gäste nicht mehr aus der gesamten Karte wählen, sondern nur noch Brunch essen und zwar von 11 bis 14.30 Uhr. Denn das sei auch für zwei Köche bewältigbar, sagt Mayer.