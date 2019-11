Hüttenzauber ohne Personal

Experten des AMS sprechen außerdem von einem deutlichen Ost-West Gefälle. Demnach sind besonders Betriebe im Westen, etwa Tirol und Salzburg von einem starken Mitarbeitermangel betroffen. Tirol, das mit seinen 122 Skigebieten eines der beliebtesten Wintertourismusziele ist, verzeichnete im Oktober noch 2.056 offene Stellen.

In Salzburg war der Mangel mit 2.003 unbesetzten Stellen nicht viel geringer. In ganz Österreich wurden im Oktober noch 8.922 offene Stellen in Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben gemeldet, wobei laut AMS viele Stellen in den nächsten Wochen noch besetzt werden.

Im Jänner 2019, also in der Hochphase der Wintersaison, meldete das AMS 35.475 Arbeitslose im Feld Fremdenverkehr, die auf 8.385 offene Stellen gefallen sind. In Tirol gab es 1.744 offene Stellen, trotz 1.662 gemeldete Arbeitslose, während in Wien 13.336 auf Jobsuche waren.