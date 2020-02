Kohl und Deutsch am Fließband: Wie Flüchtlinge Küchenhilfen werden

Wenn Hashemi das Programm in einem Jahr abgeschlossen hat, wird er sich am Arbeitsmarkt gegen viele Konkurrenten behaupten müssen: 40 Prozent der arbeitslosen Küchenhilfen in Österreich kommen aktuell aus Wien – das sind 3.610 Personen. Offen waren aber nur 202 Posten. Die meisten Stellen gab es in Oberösterreich (285) und Tirol (221).

Hashemis Kinder gehen noch zur Schule – deshalb möchte er auch nach Ende des Programms in Wien arbeiten. Und er weiß auch schon, wo: „Am liebsten in einem Pensionisten-Wohnhaus.“