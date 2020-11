Nach 20 Uhr auf Wiens Straßen: Die Nacht geht vor die Hunde

Wo der Streit zwischen Anrainern und Gastronomen wegen des Lärms der Nachtschwärmer fast schon Tradition hat, ist es jetzt still. In den Bars und Cafés in der Wiener Ausgehmeile Zollergasse stehen die Sessel auf den Tischen, die rauchenden Gästegruppen auf den Gehsteigen fehlen.

Nur aus einem Lokal tönt Musik: Ein Pizzabäcker von hat zum Kochen Hip-Hop aufgelegt, draußen wartet ein Lieferdienst-Mitarbeiter auf die Fuhre. Sonst ist um halb neun Uhr abends nichts in der Gasse zu hören. Fast nichts.

An der Kreuzung zur so gut wie menschenleeren Mariahilfer Straße kläfft ein brauner Mischling. Er verbellt den Jack-Russell-Terrier auf der anderen Straßenseite. „Jetzt ist aber mal gut, Emil“, schimpft sein Herrl. „Er braucht halt Ansprache“, fügt er entschuldigend hinzu.

Jogger, Lieferanten, Hunde

Diese wird Emil an diesem Abend noch oft bekommen. Sobald die aktuelle nächtliche Ausgangssperre gilt, sind nämlich nur noch ganz bestimmte Menschen auf der Straße zu sehen: zahlreiche Jogger. Viele Essensauslieferer auf ihren Rädern. Und noch mehr Hundebesitzer.