In Corona-Zeiten wünschen sich viele tierische Gesellschaft

Auch bei der Tierhilfe Lochen in Oberösterreich bemerkt man eine steigende Nachfrage nach Tieren. Aber auch hier gilt: Aktuell ist keine Vermittlung möglich – was nicht immer auf offene Ohren stößt, wie Geschäftsführerin Johanna Stadler sagt: „Am liebsten würden wir Plüschtiere empfehlen, wenn Leute so uneinsichtig sind und jetzt, weil ihnen zu Hause langweilig ist, nach einem lebenden Spielzeug suchen.“

In Lochen werde extra in zwei streng getrennten Schichten gearbeitet. Als Notfall-Maßnahme wurden sogar Feldbetten für die Tierpfleger aufgestellt – sollte der Betrieb unter Quarantäne gestellt werden müssen. Der Lebensmittel- und Futtervorrat reicht für zwei Wochen.

Otto Vogl-Proschinger vom Tierheim Dechanthof in Mistelbach kann die steigenden Anfragen ebenfalls bestätigen. „Die Leute sehen ein Tier auf der Homepage und rufen an, dass wir es ihnen in den Garten bringen sollen“, wundert er sich.

Und er weist auf eine weitere Entwicklung hin: Weil keine Tiere vergeben werden können, fehlen auch die Einnahmen. Gleichzeitig brechen Spendengelder weg. Und: Noch ist aktuell in den meisten Tierheimen Platz. Doch in Lochen etwa wird die Situation bei den Hunden schon eng.