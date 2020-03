Hamsterkäufe findet Daria grundvernünftig. Es sei höchste Zeit, dass die Menschen den Beagle in sich entdecken und erkennen: Es kann nie genug Nahrungsmittel im Haus geben.

Ansonsten findet sie Corona bedrohlich, vor allem weil man ständig irgendwo Fotos von Haustieren mit Atemschutzmasken sieht. „Komm ja nicht auf Ideen!“, sagt ihr drohender Blick. Denn Daria weiß: Menschen sind ansteckend. Wenn einer spinnt, spinnen bald alle.

Aus Hongkong kam die Nachricht, eine Frau habe ihren Spitz mit Corona infiziert (bitte Ruhe bewahren, der Hund wurde nur routinemäßig gecheckt, zeigt keine Symptome und weist laut Hongkonger Landwirtschaftsministerium nur einen „geringen Infektionsgrad“ auf).

Die Frage, mit der Daria und ich konfrontiert wurden, lautete umgekehrt: „Sind Hunde ansteckend?“ Im Vorbeigehen forderte eine Mutter ihre Kinder auf, „Abstand zum Hund“ zu halten. Man könne nie wissen, schließlich sei das gefährliche Virus auf einem Markt in China ausgebrochen, und die Chinesen würden doch Hund essen, also könne es sein, dass Hunde ... Während die Kinder in Panik gerieten, erklärte ich ungefragt, dass kein Fall einer Hund-zu-Mensch-Übertragung bekannt sei. „Sind Hunde nicht ansteckend?“, fragte die Frau.

Meine Antwort: „Doch. Und wie!“ Die Symptome können heftig sein.