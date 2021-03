Tapferes Mädchen als Mahnmal gegen des Lueger-Denkmal

Die Grünen unternehmen mit der Aktion einen weiteren Versuch, die umstrittene Lueger-Statue loszuwerden. „Er hat mit seiner Rhetorik eine aggressive Stimmung im Land befeuert, die über seinen Tod hinaus wirkt“, sagt Alexander Hirschenhauser, Klubvorsitzender der Grünen Innere Stadt. „Antisemitismus darf in Wien keinen Platz haben – weder in den Köpfen der Menschen, noch in unserem Stadtbild.“