Kritik am Terror-Denkmal in Wien: Ein schlichtes Gedenken

Auch die Eltern von Nedzip V., der beim Attentat starb, waren nicht eingeladen. „Das hat sie auf alle Fälle verletzt“, sagt ihr Anwalt Mathias Burger. Sie hätten den Eindruck gewonnen, dass das Gedenken einzig „politisches Gehabe ist und die Opfer vergessen werden.“

Dass keine Angehörigen eingeladen wurden, erfolgte laut einem Sprecher des Bürgermeisters aus Datenschutzgründen- und zwar ausschließlich. Der Stadt liegen die Namen der Opfer nicht offiziell vor, die Kontaktdaten zu deren Angehörigen schon gar nicht.

Wie also die Angehörigen auf datenschutzkonformem Wege erreichen? Etwa, um sie zu fragen, ob die Namen der Opfer eingraviert werden dürfen. Oder, um sie einzuladen.

Aber selbst da hätte man sich schwergetan. Denn: Wer gilt als Angehöriger? Nur die Eltern? Auch Freunde? Wo fängt Angehörigsein an – und wo hört es auf?

Zwar hätte man sich mit einem offiziellen, für alle zugänglichen Akt zumindest die Kritik an der Einladungspolitik erspart. In Corona-Zeiten eine Menschenansammlung zu riskieren, wäre aber wohl auch nicht unkommentiert geblieben. Bleibt also noch die Kritik am Stein selbst.

Seine Gestaltung sei „bewusst schlicht“ ausgefallen, sagt ein Sprecher des Bürgermeisters. Je größer das Denkmal, desto mehr Aufmerksamkeit für den Attentäter – ist das eine zulässige These? Heidemarie Uhl kann ihr zumindest „etwas abgewinnen“.

Uhl ist Historikerin an der Akademie der Wissenschaften, die Expertin für Gedächtnisforschung, und Vorsitzende der Denkmalkommission der Stadt Wien. Eingebunden in die Konzeption des Terrordenkmals war sie aber nicht.