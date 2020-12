Video zeigt, wie vermummte Gestalt Terror-Gedenkstätte verwüstet

Ein Gedenkort für die Opfer des Anschlags in der Wiener Innenstadt ist am Sonntag verwüstet worden. Ein heute.at und krone.at zugespieltes Video zeigt eine untersetzte Person, die die zur Erinnerung an die Ermordeten aufgestellten Lichter in der Seitenstettengasse mit Tritten umstößt.

Das Video tauchte wenig später auch auf Facebook auf: