Anschlag in Wien: Stadt errichtet Gedenkstein für Opfer

Die Stadt Wien errichtet einen Gedenkstein für die Opfer der Terrornacht vom 2. November 2020. Dieser wird sich am Desider-Friedmann-Platz - einem der Tatorte in der Innenstadt - befinden, kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag vor Journalisten an. Gleichzeitig wurde heute damit begonnen, die Tausenden Kerzen und Blumen an jenen Orten, die Menschen im Andenken an die Opfer niedergelegt hatten, wegzuräumen.

Gedenkminute der Stadtregierung

Ludwig hatte zu Mittag in Begleitung der gesamten Stadtregierung - auch die nicht amtsführenden Stadträte der Oppositionsparteien waren anwesend - eine Gedenkminute am Desider-Friedmann-Platz abgehalten. Im Anschluss berichtete er den anwesenden Medienvertretern, dass ein Gedenkstein - er soll einen Meter hoch sein und aus Hartberger Granit gefertigt werden - errichtet werde. Dieser soll im Zuge einer "würdigen Veranstaltung" aufgestellt werden, wobei dies erst nach dem Ende des Lockdowns passieren soll. Angehörige der Opfer sollen jedenfalls eingeladen werden. Die Schriftstellerin Monika Helfer werde außerdem ein für diesen Anlass verfasstes Gedicht vortragen, hieß es.