Breite Zustimmung für ein Wiener Gastarbeiter-Denkmal

„Es geht nicht um eine Statue mehr oder weniger“, stellt Savo Ristic klar. Was dem geborenen Kroaten und Gastarbeiter-Sohn vorschwebt, ist vielmehr eine positiv konnotierte Bildungsstätte.

Ein Kunstwerk, vielleicht ein Raum, in dem Schulklassen mehr über die Gastarbeiter erfahren können, die in den 1960ern und ’70ern aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus der Türkei kamen und wesentlichen Anteil am österreichischen Wirtschaftswachstum hatten.

GASTARBAJTERI sollte das Denkmal heißen, meint Ristic – so wie sich Gastarbeiter vom Balkan selbst nannten. Und stehen sollte es vor dem Hauptbahnhof – einem Ort mit Symbolcharakter.

Denn ab den 60ern, als Österreich Abkommen mit der Türkei und Jugoslawien abschloss, um Menschen aus diesen Ländern vorübergehend einzustellen, war der Bahnhof mehr als ein Verkehrsknoten. Am ehemaligen Südbahnhof betraten viele erstmals österreichischen Boden. Hier wurden Wohnungen und Arbeit vermittelt.