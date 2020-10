Kampf um die (Be-)Deutung: Das umstrittene Lueger-Denkmal

Seit 1926 thront er da, der ehemalige Wiener Bürgermeister Karl Lueger. Der Stand aufrecht, die Hände vor der Brust. Seit Juli prangt aber „Schande“ auf dem Sockel des Lueger-Denkmals beim Stubentor. Im Zuge der Black-Lives-Matter-Demonstrationen, bei denen in den USA Denkmäler gestürzt worden waren, kam es auch in Wien zu Protesten.

In Wien wurde das Lueger-Denkmal am gleichnamigen Platz besprüht (der Lueger-Ring wurde 2012 nach internationaler Kritik von Wissenschafter in Universitätsring umbenannt, Anm.). Nicht nur einmal. Dass das Denkmal nun restauriert wird, hat die Proteste erneut entfacht.