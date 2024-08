Mord in Klinik Favoriten in Wien: Frau erschossen

Am frühen Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Vorfall mit einer Schusswaffe in der Klinik Favoriten .

Krankenpflegerin hörte Schuss

Das Paar hat sich während der Tat in einem Zimmer auf der Neurologiestation fernab von anderen Patienten aufgehalten. Das Opfer soll Patientin im Spitalgewesen sein. Dennoch wurde eine Krankenpflegerin durch die Schussgeräusche alarmiert und suchte das Zimmer auf. Dort soll sie den Mann mit einer Waffe in der Hand wahrgenommen haben. Während die Pflegerin die Rettungskette in Gang setzte, soll der Mann auf sich selbst geschossen haben.