Schauplatz Gericht: Die alltägliche Gewalt gegen Frauen

Montag

„Ich habe ihr eine leichte Watschen ins Gesicht verpasst“, wird der 30-jährige Angeklagte im Laufe des Prozesses bestätigen, dass er während eines Streits die Mutter des gemeinsamen Kindes in ihrer Wohnung geschlagen hat, während das kleine Mädchen im Nebenzimmer schlief.

Die „leichte Watschen“ war derart wuchtig, dass das Trommelfell der Frau riss. „Es tut ihm leid“, erklärt der Anwalt des Mannes, sein Mandant bekenne sich schuldig. „Wegen der Taten werden wir nicht lange streiten müssen.“ Und zu diesen gehören auch gefährliche Drohungen, die der Angeklagte mit dem Handy verschickt hatte. Er verpasse ihr „Narben im Gesicht für den Rest ihres Lebens“, sie sei „zum Schlachten“, er werde Benzin über ihre Familie leeren und alle anzünden.

Der Tatverdächtige ist ein in Tirol geborener Österreicher, der Name offenbart Migrationshintergrund, der aber im konkreten Fall keine Rolle spielt. Ein Sachverständiger hat dem Mann vielmehr bereits in einem früheren Verfahren eine „antisoziale Persönlichkeitsstörung“ attestiert. Dass sich der Angeklagte seither offenbar stark Drogen und Alkohol zugewendet hat, dürfte die Sache verschlimmert haben. Im Raum steht eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Bevor der Schöffensenat ein Urteil fällt, will man beobachten, wie sich der Mann in der Therapie macht, ob er sich an die Auflagen hält. Die Verhandlung wird vertagt.