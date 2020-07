Mord in Gerasdorf: Verwandte des Opfers übernehmen Verantwortung

Für die "Taten" von Martin B. entschuldigen sich die Verwandten in der rund drei Minuten langen Videobotschaft, die sich auch an Kadyrow selbst richtet. „Wir haben versucht, ihn aufzuhalten“, sagen sie. Das Video kursiert in sozialen Netzwerken und wird von unabhängigen News-Seiten wie Kawkaz.Realii, einem Ableger von Radio Free Europe, oder BBC-Russland als echt angesehen.

Zudem entschuldigen sich die Männer auch bei Kadyrow: „Wir bitten das Oberhaupt unseres Staates um Verzeihung“ heißt es in der Aufzeichnung, die aus dem Dorf Mesker-Jurt stammen soll. Unter den etwa zehn Männern am Video sollen auch zwei der Onkel des Getöteten sein.

"Weil wir es tun mussten"

Die Männer entschuldigen sich auch für den Mord selbst: „Wir haben ihn aufgehalten, weil wir es tun mussten.“ Sie fordern auch die Freilassung des Hauptverdächtigen, der in Wien in U-Haft sitzt. Bei dem Hauptverdächtigen handelt es sich um den 47-jährigen Sar Ali A., der sich zwei Stunden nach der Tat in Linz widerstandslos festnehmen ließ, seither aber schweigt. Auch der Verdächtige war wie Martin B. aus Tschetschenien geflüchtet.