Demo nach Mord an Tschetschenen: "Wer ist der Nächste?"

Nach dem Mord an Martin B. am Samstag in Wien-Gerasdorf fühlen sich einige Austro-Tschetschenen bedroht. Am Dienstagnachmittag versammelten sich deshalb 60 bis 80 Aktivisten aus der Community vor der russischen Botschaft in Wien-Landstraße.

Für sie war der Mord ein politischer Auftrag - vom tschetschenischen Autokraten Ramsan Kadyrow oder gar von der russischen Regierung. Tatsächlich deuten einige Indizien daraufhin: Der gebürtige Tschetschene Martin B. hatte Kadyrow in Youtube-Videos unter dem Pseudonym "Anzor aus Wien" wüst beschimpft, er galt als politischer Gegner.