Die Angst der Tschetschenen vor ihrer alten Heimat

Am 4. Juli wurde Mamichan U. alias Martin B. in Gerasdorf bei Wien erschossen. In Youtube-Videos wetterte er unter dem Pseudonym „Anzor“ gegen den tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow. Einige Indizien deuten auf einen politischen Auftragsmord hin. Die austro-tschetschenische Community ist besorgt. Bei einer Demonstration von Exil-Tschetschenen vor der russischen Botschaft am vergangenen Dienstag ergriff die 22-jährige Studentin H. Jusupova das Mikrofon und erzählte, dass sie davon genug habe. Der KURIER traf sie zu einem Gespräch.

KURIER: Viele Tschetschenen kamen nicht zur Demo, weil sie Angst hatten. Sie haben spontan das Mikro ergriffen. Was ging da in Ihnen vor?

H. Jusupova: Ich hatte ursprünglich nicht vor, nach vorne zu treten, aber ich dachte: Ich kann Deutsch, ich kann helfen und ausdrücken, warum wir hier sind.