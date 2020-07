Mord an Tschetschenen Martin B.: Tatwaffe wurde nicht gefunden

„Wenn sich der Verdacht in Richtung Russland erhärtet, darf Österreich nicht schweigen“, sagte die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic am Freitag. „Österreich verurteilt die Tötung zutiefst“, hieß es aus dem Bundeskanzleramt. Solche Gewaltexzesse hätten in Österreich nichts zu suchen, man wolle die Hintergründe schnell aufklären. Generalsekretär Bernd Brünner hatte am Donnerstag den russischen Botschafter Dmitrij Ljubinski getroffen.

Sowohl der Kreml, als auch das russische Außenministerium und der tschetschenische Regionalpräsident Ramsan Kadyrow hatten zuvor jegliche Verantwortung zurückgewiesen.