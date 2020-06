Habseligkeiten von Unterstandslosen entsorgt

Am 15. Oktober 2013 entdeckte jemand bei der Behörde die Campierverordnung (auf öffentlichen Plätzen ist das Auflegen von Schlafsäcken verboten) und ließ das goldene Wiener Herz sprechen: Zehn Polizisten stürmten am Abend den Stadtpark ( Friedrich M. erinnert sich: „Jetzt wird’s krass“), schossen Fotos, der Kommandant befand: „Das ist eine Zeltstadt“ und ließ diese räumen. „Packt’s eure Sachen und verschwindet’s“, wurden die Unterstandslosen angeherrscht: „Was ihr tragen könnt’s, ist gut, was nicht, wird entsorgt.“ Schon kam die Müllabfuhr, und mit einer Schaufel wurden die unter den Parkbänken gelagerten Taschen und Säcke mit den Habseligkeiten (samt neuem Schlafsack) auf den mit Restmüll beladenen Mistwagen gepackt.

Im Verwaltungsgericht Wien prüfte Richter Wolfgang Helm am Donnerstag, ob die Wegweisung der Obdachlosen und die Entsorgung ihres Eigentums rechtswidrig war. Zunächst wurde mit den Juristen der Polizei und der MA 48 diskutiert, ob es sich um Straßenkehricht oder Abfall oder weder noch gehandelt hat. „Hätte man in die Säcke hinein geschaut, hätte man gesehen, dass das kein Restmüll war. Das war mein Sommergewand, mein Wintergewand, meine Schuhe, eine Armbanduhr, meine Sachen eben“, sagt Friedrich M. Er war damals verletzt, musste auf Krücken gehen, konnte nichts selbst tragen, aber das habe niemanden gekümmert. Seine Kollegen seien sogar angehalten worden, bei der Entsorgung zu helfen, sonst drohe ihnen eine Anzeige.

Als er beim Zusammenraffen seiner wichtigsten Sachen auf nassem Laub ausgerutscht sei, hätten die Beamten nur zugeschaut. Zwei Touristinnen hätten ihm aufgeholfen. Welch prächtige Fremdenverkehrswerbung für Wien.

Ein Vertreter der Polizei bestritt die Wegweisung: Das Sitzen auf den Bänken sei ja nicht verboten. Und der Vertreter der MA 48 argumentierte, man sei zufällig involviert worden. Im Park sei prinzipiell das Stadtgartenamt zuständig, aber man sei ja „flexibel“, und „der Verschmutzungsgrad“ sei dort „ein Wahnsinn“ gewesen.

Die Beschwerden der Obdachlosen wurden nach mehrstündiger Verhandlung als unbegründet abgewiesen. Unter anderem führte der Vorsitzende ins Treffen, dass die Exekutive keine Wegweisung vorgenommen habe - da die Betroffenen danach noch im Stadtpark bleiben konnten.