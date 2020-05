Obdachlose im Wiener Stadtpark werden zum Politikum

Die Obdachlosen im Stadtpark kommen nicht zur Ruhe. Laut Caritas, die sich auf Aussagen der Obdachlosen bezieht, hätten am Montagnachmittag vier Polizisten den Obdachlosen mit erneuter Räumung gedroht, wenn diese nicht ihren Platz verlassen würden. Die Wohnungslosen haben sich daraufhin neue Plätze im Gebüsch am Parkrand oder am Ring gesucht.

Die Polizei entkräftet den Vorwurf. Die Exekutive sei nach einer über den Notruf erfolgten Beschwerde in den Stadtpark gefahren. Dort hätten sie einen Mann, der zeltete, darauf aufmerksam gemacht, dass dies verboten sei. Dieser habe seine Sachen zusammengepackt. Anzeige gab es keine. Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner versteht die Handlung nicht: „Zwei Jahre lang, war die Situation der Obdachlosen im Stadtpark kein Problem – weshalb kommt es jetzt zur Vertreibung?“