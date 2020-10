Lueger-Denkmal: Wieder Protest-Aktionen geplant

Die Jüdische Hochschülerschaft kündigte für 20 Uhr eine Kunstinstallation bei der umstrittenen Karl Lueger-Statue an, "um ein Zeichen gegen die Kontinuität des Antisemitismus in Österreich zu setzen und diesen zu stoppen", wie es in der Mitteilung hieß.

Bei der Aktion beim Stubenring sollen antisemitische Äußerungen auf den Bauzaun projiziert werden. Aber auch die Gegenseite scheint sich zu formieren: Einige Mitglieder der rechtsextremen "Identitären" kündigten Störaktionen an.

Ein Vorbild Hitlers

Schon in der Nacht auf Dienstag war es dort zu Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten gekommen. Seit Montag hält eine Künstlergruppe eine "Schandwache" vor der Statue ab. Sie brachten den Schriftzug "Schande" an der Statue an - auch davor war das Denkmal schon öfter besprüht worden. Die "Identitären" zerstörten die Kunstaktion mit Meiseln.