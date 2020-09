Wer in Wien aller regierte: Eine 800-jährige Geschichte der Stadt

Unter Maria Theresia und Kaiser Joseph II. kam es zu großen Magistratsreformen, die den damaligen Bürgermeister Josef Hörl stärkten. Er war mit 31 Dienstjahren Wiens bisher längstdienender Stadtchef, in seiner Amtszeit wurden Schotterstraßen gepflastert, das Allgemeine Krankenhaus und das alte Burgtheater am Michaelerplatz eröffnet sowie die Friedhöfe innerhalb der Stadtmauern aufgelassen.

Von 1868 bis 1878 stand Cajetan Felder an der Spitze der Stadt. In seiner Ära entstanden weite Teile der Ringstraße, er legte fest, dass das Rathaus an seinem heutigen Platz statt wie vorgesehen auf dem Areal des Stadtparks steht. Felder ließ die Donauregulierung und die Erste Hochquellwasserleitung fertigstellen und eröffnete den Zentralfriedhof. Die FPÖ erklärt ihn gerne zu ihrem Säulenheiligen, „freiheitlich“ war er allerdings nur bedingt: Felder gehörte der liberalen „Mittelpartei“ an, und in seiner Amtszeit wurde eine der höchsten Zuwanderungsraten in der Wiener Stadtgeschichte erreicht.