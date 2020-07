Ludwig zu Corona-Krise: Strengere Maßnahmen "nicht auszuschließen"

Generell handle es sich bei dem Infektionsgeschehen in Wien um lokal begrenzte Ausbrüche, das Containment funktioniere gut. Zu diesem Schluss komme auch die Ages, heißt es im Büro Hacker.

Wien ist strenger

Laut einem Sprecher des Krisenstabs gelten in Wien zudem ohnehin vielfach strenger Maßnahmen als in anderen Bundesländern. So wurde erst am 30. Juni die Besuchsregelungen für Altenheime und Spitäler verlängert. Nach wie vor sind nur zwei Besucher pro Person erlaubt. Es müssen Termine vereinbart werden. Auch die Maskenpflicht gilt weiterhin. In den Amtshäusern gilt zwar keine generelle Maskenpflicht, Kunden müssen sie jedoch in Wartebereichen und beim Parteienverkehr tragen. Diese Vorgaben seien strenger, als es die Lockerungsverordnung des Bundes vorsehe, betont der Krisenstab-Sprecher.